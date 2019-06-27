Koç, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasını spora taşıyor! Bu iş delikanlı Fenerlileri bozar

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

BM ve UNICEF’in Siyonist küresel projesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni bütün şirketlerinde uygulamaya koyan Koç Grubu, şimdi de yönetiminde olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde uygulama soktu. Fenerbahçe Kulubü’nü sözde “kapsayıcı spor kulübü” yapma hedefiyle uygulamaya konulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesine Koç şirketi olan TÜPRAŞ sponsor oldu.

KOÇ BM’nin taşeronu gibi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi sayfasından yapılan duyuruda, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon ‘Kapsayıcı Spor Kulübü’ olma hedefiyle Tüpraş’ın desteğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda kadın ve erkek ‘Birlikte Eşitiz’ diyerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda herkesi dayanışmaya ve harekete geçmeye çağıran HeForShe hareketine dâhil oldu.” şeklinde yer verilen ifadeler, KOÇ Grubu’nun BM ve UNICEF eliyle Türkiye’de uygulanmak istenen aileyi tahrip etme projelerinin taşeronluğuna soyunduğunu ortaya koydu.

Bu iş Fenerbahçelileri bozar

Kadın ve erkek cinsiyetini bozarak eşcinsel bireyler oluşturmayı amaçlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri, son 4 yıldan bu tarafa okullarda ve birçok kurumda AB sponsorluğunda uygulanmaya çalışıyor. Siyonist projeye en büyük desteği ise Koç Grubu’nun vermesi dikkat çekiyor. Koç Grubu kendi şirketlerinde uygulamaya koyduğu projeye şimdi de kontrolünde bulunduğu ve sponsor olduğu spor kulüplerini eklemeye başladı. Fenerbahçe sitesinde yayınlana duyuruda, Fenerbahçe spor kulübünün “cinsiyeti bozma” projeleri için bir uygulama platformu olduğu şu cümlelerle ifade edildi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sporun toplumsal cinsiyet kalıpları ve rollerini sorgulamak ve yeniden yazmak için çok önemli bir platform olduğuna inanıyoruz. Dünyaya örnek olan bu iş birliğini hayata geçiren Fenerbahçemizin yapmakta olduğu çalışmaların en önemli ayaklarından biri toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri.



Gay futbolcu, lezbiyen voleybolcu… Sırada ne var?

Okullarda eğitim gören milyonlarca çocuğun cinsiyet karakteriyle oynayarak sapkın eğilimleri artırarak aileyi dağıtma hesapları yapan Siyonist akıl, toplum genelinde büyük bir etkiye sahip olan spor alanını da boş bırakmıyor. Siyonist aklın taşeronluğunu yapanlar, toplumun büyük çoğunluğunun ilgi gösterdiği spor alanını kullanarak gençleri ve çocukları cinsel sapkınlığa karşı duyarsız hale getirmek istiyorlar. Fenerbahçe’den yapılan duyuruda, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini Fenerbahçemizin kültürü haline getirmek için ilk adım olarak kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirmekle yola çıkıyoruz. Çalışanlarımız, sporcularımız ve teknik ekiplerimiz arasında yaygınlaştıracağımız toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim ve seminerleri yetişkin eğitimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çok tecrübeli olan AÇEV tarafından yapılıyor.” şeklindeki ifadeler, sapkınlığı meşrulaştırmak isteyenlerin amacını net şekilde ortaya koyuypr.

Fenerbahçeyi dönüştüreceklermiş

Fenerbahçe’den yapılan duyuruda, TCEP uygulamalarının nihai ve sinsi amacının ne olduğu da şu ifadelerle anlatılıyor:

“Düzenlenecek eğitimlerle kulübümüzün ve bağlı şirketlerin pek çok farklı departmanından 30 çalışanımız ‘toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimcileri’ olarak yetiştiriliyor. Eğitimin ardından eğitimci adaylarımıza AÇEV tarafından birebir süpervizyon desteği de verilerek toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerini yaygınlaştırmaları sağlanacak.

Gönüllü eğitmenlerimiz alacakları sertifikaların ardından kurumumuzun kendi bünyesindeki eğitmenler olarak tüm birimlerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize verecekleri eğitimlerle kulübümüzün toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki dönüşüm ve gelişiminde rol alacaklar.

Kulüp çalışanlarımızı harekete geçirerek eşitlikçi kurum kültürüne katkıda bulunmak ve bu yolla erkek egemen görünen ve algılanan spor dünyasında zihniyet dönüşümünü tetiklemek, kulübümüzün bu projedeki en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için 'Birlikte Eşitiz’ diyerek HeForShe hareketine dahil olan kulübümüz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşayacağı dönüşüm ile kitleleri harekete geçirip farkındalık yaratarak ulusal ve uluslararası arenada örnek kulüp olacak adımlarına devam edecek.”