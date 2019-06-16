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Koç Topluluğu, ihracatın da zirvesinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, Koç Topluluğu Şirketleri'nden Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tofaş 3'üncü, Tüpraş 6'ncı ve Arçelik 8'inci oldu

16 Haziran 2019 Pazar 17:30
Koç Topluluğu, ihracatın da zirvesinde

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"ne Koç Topluluğu şirketleri damga vurdu.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, ilk 10’da 4 Koç Topluluğu şirketi yer alırken, Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tofaş 3'üncü, Tüpraş 6'ncı ve Arçelik 8'inci oldu.

Ödülleri Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Törende ayrıca, sektör bazında başarılar da ödüllendirildi. "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri" kategorisinde Tüpraş’ın birincilik ödülünü Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, "Otomotiv Endüstrisi" kategorisinde Ford Otosan’ın birincilik ödülünü Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Makine ve Aksamları" kategorisinde TürkTraktör’ün birincilik ödülünü de TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak, küresel vizyonlarıyla ve uzun vadeli değer yaratma hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız ve risk yönetim politikalarımız sayesinde ekonomik konjonktürden kaynaklı riskler karşısında daha dirençliyiz. Kesintisiz sürdürdüğümüz yatırımlarımız, yurt içinde ve dışında rekabetçiliğimizi artırırken, teknoloji gücümüzü ve markalarımızın değerini kuvvetlendiriyor. Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor."

Çakıroğlu, topluluk şirketleriyle, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirdiklerini aktararak, "Koç Topluluğu olarak, ülkemiz ekonomisine ihracat performansımızla sağladığımız katkının bu ödüller ile bir kez daha taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz için var gücümüzle çalışırken, hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası faaliyetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:30
  1. Koç Holding
  2. Levent Çakıroğlu

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