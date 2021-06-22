Koç teknik direktör için tarih verdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra takımı kimin çalıştırmaya devam edeceği konusu henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında katıldığı programda futbol takımının yeni hocasını Pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi.

Ali Koç, taraftarın merakla beklediği teknik direktör konusu için "Adayları üçe indirdik, hatta iki buçuk diyebiliriz. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrası yeni hocamızı açıklayacağız." dedi.

Favre ve Dalic cevabı

Ali Koç ayrıca, "Lucien Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı" ifadelerinde bulundu.