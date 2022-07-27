Koç Holding'den dikkat çeken yatırım
Koç Holding'in bünyesinde bulunan Otokoç Otomotiv ilk merkeziyetsiz metaverse yatırımını gerçekleştirdi. Metaverse'de arsa satın alan Otokoç Otomotiv, erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.
Otokoç Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, şirket, NFT, Metaverse ve DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon/Decentralized Autonomous Organization) üzerinde projeler üretmek üzere yatırımlara başladı.
Odağına insanı alan Otokoç Otomotiv, bu doğrultuda Decentraland’de satın aldığı Otokoç Metazone alanı üzerinde erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçiriyor.
Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Otokoç Metazone yatırımı nedeniyle heyecan duyduklarını belirtti.