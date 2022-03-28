Koç, Elmas tıraş! Türk futbolunu ancak Besim Tibuk kurtarır

Türk futbolunda kalitenin de işin şov kısmının da bitme noktasına geldiğini, mevcut başkanların beceriksizliğinin kulüpleri batma noktasına sürüklediğini ifade eden Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Çare, yıllar önce 'Sporun bakanlığı niye var' diye sorarak geniş bir perspektifle mevzua yaklaşan Besim Tibuk'ta olabilir" dedi. Altınok, "Tibuk hiçbir şey yapmasa, benim diyen yöneticilerin, işadamlarının yapamadığını başarır, bir şekilde batık şirketler durumundaki futbol klüplerini düzlüğe çıkartır" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

" "Sorun eski kafalar" dediler Aziz Yıldırım'ı gönderdiler...

Yerine Türkiye'nin en zengin ailesine mensup genç, karizmatik iş adamı Ali Koç'u getirdiler, olmadı. Olmuyor...

Faruk Süren referanslı Burak Elmas büyük umutlarla seçiliyor, ama nafile... 6 ay dayanamıyor...

Yalnızca ligdeki büyükler değil, Milli Takım da heyecan vermiyor artık.

Futbol kalitesinin de işin şov kısmının da tadı yok.

Türk futbolunun kan kaybı devam ediyor...

Çare, yıllar önce "Sporun bakanlığı niye var" diye sorarak geniş bir perspektifle mevzua yaklaşan Besim Tibuk'ta olabilir.

Üstelik futbolu da biliyor...

Mustafa Sarıgül yeniden gündeme getirdi ama iktidara gelirse ofsaytı kaldırmayı 20 yıl önce vadeden oydu.

Youtube'daki videolarını izliyorum, Tibuk'un Kıbrıs'ta keyfi, rahatı yerinde görünüyor.

Ama işin içinde olsam, şoka muhtaç kitlenmiş sektörü kendine getirmek için Besim Beyin görüşlerinden bir şekilde faydalanırdım.

Hiçbir şey yapmasa, benim diyen yöneticilerin, işadamlarının yapamadığını başarır, bir şekilde batık şirketler durumundaki futbol klüplerini düzlüğe çıkartır.

İdeolojik takıntılı, kendine hayrı olmayan popüler isimlerden medet ummaktan daha makul bir öneri olsa gerek."