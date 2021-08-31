KOÇ devletten destek aldığında 'Battı' mı diyeceksiniz? Yalanınız batsın Sözcü!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dar gelirli ailelere, "Elektrik Tüketim Desteği" sağlandığını belirterek, "68-137 TL arasında 'Elektrik Tüketim Desteği' veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız." ifadelerini kullanmıştı.

'Faturalarını ödeyemiyorlar' yorumu..

Sözcü gazetesi, devletin, dar gelirli 2,1 milyon aileye yaptığı bu desteği, "Faturalarını ödeyemiyorlar" diye haberleştirdi.

Koç devlet desteği alınca 'Battı' mı diyeceksiniz?

Kamuoyu şimdi şu sorunun cevabını bekliyor: "Koç Holding, teşvik kredisi alarak yatırım yaptığında, devletten destek bekleyince, 'Koç batıyor, ödeme yapamıyor, devletten destek aldı' mı diyeceksiniz?"