Koç birincisi Suriye-Filistin asıllı!

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Ülkemizdeki varlıkları sebebi ile Suriyelilerin başta olduğu göçmenler ırkçıların hedefinde iken, Suriye-Filistin asıllı Shadi Hamdan adlı genç tarihi bir başarıya imza atarak, Koç Üniversitesi'nin birincisi oldu. Hamdan, üniversitenin kuruluşundan bugüne birinci olan ilk uluslararası öğrenci unvanını aldı.

'Heyecanlı ve endişeliydim'

Suriye-Filistin asıllı Shadi Hamdan, törendeki konuşmasında, Türkiye'ye gelirken tedirginlik yaşadığını belirterek, "Beş yıl önce, bambaşka bir yerdeydim. Koç Üniversitesi’ndeki eğitimime başlarken, tamamen farklı bir ülkede, yeni bir ortamda bulunmaktan dolayı heyecanlı ve endişeliydim." dedi.

Okuldaki arkadaşlarına yardımları için teşekkür eden Hamdan, "Ne şanslıyım ki, yardım etmeye istekli pek çok öğrenciyle bir aradaydım. Onlar benim hem arkadaşım hem de akıl hocam oldular ve her zaman yanımda durdular. Onlar sayesinde bilgisayar mühendisliğine olan sevgim pekişti ve arkadaşlarım ilerlemeye devam etmem için beni motive ettiler. Birlikte çok şey öğrendik, birçok programlama yarışmasına katıldık ve kazandık; aile gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Shadi Hamdan sözlerine şöyle devam etti:

Elbette bize eğitim vermek ve motive etmek için bu kadar çaba sarf eden tüm hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman bir sorumuz ya da bir isteğimiz olsa, her zaman bize kucak açtılar ve yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Son olarak, burada geçirdiğim yıllar boyunca edindiğim, her şeye rağmen yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum.