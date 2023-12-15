  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kobi KOBİ'lere yönelik yeni ürün hazırlığı
Kobi

KOBİ'lere yönelik yeni ürün hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:11:00 -
KOBİ'lere yönelik yeni ürün hazırlığı

KOBİ’leri desteklemeye devam eden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), KOBİ'lere kolaylık sağlayacak, daha düşük tutarlarda teminat sunan ve DDAS-Ticari bünyesinde yer alan yeni bir ürün düzenliyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEDDK'den tebliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Yaptığımız düzenlemelerle Özel Riskler Yönetim Merkezi'nce yürütülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni güçlendirerek KOBİ'lere destek olmaya devam ediyoruz. 2023 yılında Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne eklediğimiz DDAS-Finansman ürünü ile KOBİ'lerin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları krediye ulaşımlarını kolaylaştırıyoruz. 6 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nde yaptığımız değişiklik ile DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine başvuru yapabilecek KOBİ'lerin kapsamını genişleterek daha çok KOBİ'nin sisteme dahil olmasını amaçlıyor, KOBİ'lere kolaylık sağlayacak, daha düşük tutarlarda teminat sunan ve DDAS-Ticari bünyesinde yer alan yeni bir ürün düzenliyoruz. Yeni ürün ile hem KOBİ'lerin DDAS-Ticari ürününü tanımalarına kolaylık getiriyor hem de yılda bir kez olmak üzere KOBİ'lere, ürüne daha kolay ve hızlı başvuru imkanıyla finansman sağlıyoruz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23