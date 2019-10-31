KOBİ’lere yeni Ar-Ge alanları açacağız

Hükümet, yerli üretimi desteklemek için yeni bir adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘enerji teknolojilerinin belli oranlarda Türkiye’de üretilmesi’ şartı getirerek, KOBİ’lere yeni Ar-Ge alanları açmayı; üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Hükümet olarak KOBİ’lere ve Ar-Ge’ye verdikleri desteklerle değirmenlerin baraja, rüzgâr güllerinin yenilenebilir enerjiye dönüştüğünü aktaran Dönmez, “Böylelikle ülkemiz tükettiğinden fazlasını üreten, katma değerli teknoloji geliştirebilen konumuna doğru kararlı bir yürüyüşü başlatmış oldu” dedi. Tasarım, üretim ve markalaşmada yerlilik oranının her alanda üst düzeye çıkarılması gerektiğine işaret eden Dönmez, “Tam da bu noktada KOBİ’ler sahada, akademisyenler üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde, siyasetçiler ise masada insanoğlunun başlattığı bu mücadeleyi bir üst noktaya taşımak için gerekenleri yapmalı” diye konuştu. Dünyada rekabet anlayışının değişmeye başladığına dikkat çeken Dönmez, şunları söyledi: “Artık daha çok üretenin değil, daha smart olanın ayakta kalacağı bir düzene doğru ilerliyoruz. Çok dinamik ve değişken bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiye erişimin kolaylaştığı, enformasyonun hızla yayıldığı günümüzde inovasyon, öğrenim ve gelişim fırsatlarını da kolay, ucuz ve hızlı kılıyor. Sanayinin, üretimin ve Ar-Ge’nin omurgasını oluşturan KOBİ’ler ise inovasyonun yani bir başka deyişle akıllı ve teknolojik geleceğin tam merkezine yerleşti. Yenilikçi düşünmenin, nitelikli insan gücünün ve üretimin ilk basamağı KOBİ’ler dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkmaya başladı.”