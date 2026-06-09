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Kobi KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!
Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB tarafından KGF desteğiyle yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi başvurularının başladığını belirtti ve değerlendirmelerde bulundu.

KOBİ’lerin uzun süredir beklediği finansman desteği için başvuru süreci başladı. TOBB tarafından Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi başvurularının başladığını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, iş dünyasının finansmana erişim konusunda uzun süredir dile getirdikleri taleplerin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

 

Akdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son dönemde artan finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorluklar, üyelerimiz başta olmak üzere KOBİ’lerimizin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Oda ve Borsalar olarak sahadan aldığımız bu talepler, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ilgili kurumlara güçlü şekilde iletilmiş ve iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirilmiştir"

 

"Kuşadası ekonomisi; turizm, ticaret, hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren binlerce işletmenin emeğiyle büyümeye devam etmektedir" diyen Başkan Akdoğan, "İlçemizin ekonomik dinamizminin korunması, işletmelerimizin yatırımlarını sürdürebilmesi ve istihdamın desteklenmesi için uygun finansman kaynaklarına erişim büyük önem taşımaktadır. Nefes Kredisi’nin bu anlamda üyelerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Finansman ihtiyacı bulunan üyelerimizin, başvuru şartlarını inceleyerek süreci değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

 

Kuşadası Ticaret Odası olarak üyelerinin sorun ve beklentilerini her platformda dile getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "İş dünyamızın sesi olmaya, üyelerimizin taleplerini ilgili mercilere taşımaya ve çözüm süreçlerini takip etmeye devam edeceğiz. TOBB Nefes Kredisi’nin tüm üyelerimize, Kuşadası iş dünyasına ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

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