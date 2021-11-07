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Ekonomi KOBİ’lere avantajlı desteğe devam
Ekonomi

KOBİ’lere avantajlı desteğe devam

Vakıf Katılım, pandemi döneminde zor günler geçiren KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:45:00 -
KOBİ’lere avantajlı desteğe devam

Bu kapsamda Vakıf Katılım Tuzla İçmeler Şubesi ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle, OSB üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca; teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kâr ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

Esnafa nefes aldırdı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ’lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var” dedi. Göktaş, şunları ifade etti: “Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk. Özellikle pandemi döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tuzla İçmeler Şubemizin, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. OSB üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”

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