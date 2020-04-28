KOBİ’lere 6 milyar liralık nefes
Dünyanın kâbusu olan Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren KOBİ’lere yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi, dün itibariyle devreye alındı. Toplam 6.25 milyar liralık kredide geri ödemeler 2021’de başlayacak, 12 takside bölünecek.
Oda ve borsaların kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nden cirosu 25 milyon liranın altında olan firmalar yararlanabiliyor. Üst limit de illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.
Gece gündüz çalışıyoruz
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel salgın karşısında devletin aldığı ve alacağı önlemlerin ekonomi için önemine dikkat çekti. Covid-19 sonrasında dünya ekonomisinin dönüşüm geçireceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu “İşte bu bilinçle gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansman konusunda ise önemli bir adım atıyoruz, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz“ şeklinde konuştu.