KOBİ’lere 6 milyar liralık nefes

Oda ve borsaların kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nden cirosu 25 milyon liranın altında olan firmalar yararlanabiliyor. Üst limit de illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

Gece gündüz çalışıyoruz

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel salgın karşısında devletin aldığı ve alacağı önlemlerin ekonomi için önemine dikkat çekti. Covid-19 sonrasında dünya ekonomisinin dönüşüm geçireceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu “İşte bu bilinçle gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansman konusunda ise önemli bir adım atıyoruz, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz“ şeklinde konuştu.