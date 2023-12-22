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Kobi KOBİ'ler, KOSGEB desteklerini öğrendi
Kobi

KOBİ'ler, KOSGEB desteklerini öğrendi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:43:00 -
KOBİ'ler, KOSGEB desteklerini öğrendi

Körfez'de imalat yapan KOBİ'ler, Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından başlatılan destek programı hakkında bilgilendirildi.

Körfez Ticaret Odası'nda, Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından imalat yapan işletmelere yönelik başlatılan proje destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaöner, imalat yapan KOBİ'ler için hazırlanan 2 farklı destek programı hakkında detaylı bilgi verirken, Körfez Ticaret Odası Akademik Danışmanı KOÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehlika Kocabaş Akay, desteklerden yararlanmak isteyen üyeleri süreçlerle ilgili bilgilendirdi.

Toplantıya katılan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Yenilenebilir yeşil enerji kullanımı dünyamız için önemli bir hal almaktadır. Bu kapsamda çevremizin ve dünyamızın daha sağlıklı yarınları için yeşil enerji üretimleri daha fazla önem kazanmıştır. Yeşil enerji aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinin enerji ihtiyacı için düşük maliyetli bir çözümü temsil etmektedir" dedi.

"Üyelerimize finansmana erişim konusunda destek olmaya devam edeceğiz"

Öztürk, ayrıca Türkiye'de enerji ihtiyacının büyük oranda dışardan karşılandığını belirterek, "İmalat yapan üyelerimizin üretim maliyetlerinde elektrik fiyatları ilk sırada geliyor. Son dönemde sanayi elektriğindeki artışlar da enerji kullanımında dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarını iyi değerlendirmek işletmelerimiz için artık ihtiyaç haline gelmektedir. Özellikle bulunduğumuz bölge coğrafi olarak güneş enerjisini kullanmak için son derece elverişli bir konuma sahip. Sanayi Bakanlığımız ve KOSGEB, enerji tüketiminin azaltılması ve GES kullanımı ile ilgili sıfır faizle finansmana erişim konusunda KOBİ’lerimize destek sunacaklar. Bizler de Körfez Ticaret Odası olarak Akademik Danışmanımız ile üyelerimize finansmana erişim konusunda destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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