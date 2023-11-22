KOBİ'ler için ihracat hobi

Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliğiyle KOBİ'lerin e-ihracat alanındaki mevcut durumlarının daha iyi anlaşılması amacıyla, 2 binden fazla işletmenin katılımı ile yapılan ankete göre KOBİ'lerin yüzde 76,8'i e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değilken sadece yüzde 23,2'si e-ihracat kavramını biliyor.

İhracata özendirilmeleri gerekiyor

Bir diğer önemli bulgu ise ankete katılan KOBİ'lerin yalnızca yüzde 4,1'inin hâlihazırda e-ihracat faaliyetlerinde bulunuyor. Bu sonuçlar Türkiye genelinde KOBİ'lerin e-ihracat gerçekleştirme oranlarının henüz düşük olduğunu vurgulamakla birlikte, bu alanda ciddi bir gelişim potansiyeli olduğunu da gözler önüne seriyor.

İnternet satışları etkili oldu

Raporda yer alan bilgilere göre e-ticaret faaliyetlerinin hacmi COVID-19 esnasında katlanarak arttı ve Türkiye'de kayda değer sayıda KOBİ, ürünlerini fiziksel mağazalarındaki satışlarını desteklemek amacıyla internet üzerinden satmaya başladı. Böylece KOBİ'ler, internette satışa sundukları mevcut ürün çeşitliliğini çoğaltarak farklı sektörlerin dijital ortamdaki varlıklarını artırmayı başardı.

En çok tekstil sektörü e-ihracat yapıyor

Ankete katılan KOBİ'ler arasında e-ihracat yapanların yüzde 56'sı, tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Kimya ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler sırasıyla örneklem büyüklüğünün yüzde 10'unu ve yüzde 9'unu temsil ediyor. E-ihracat noktaları genellikle Avrupa ve Orta Doğu odaklı olmakla birlikte, üçüncü sırada yüzde 16,6 ile Afrika kıtası bulunuyor.