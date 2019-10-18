KOBİ’ler e-ticaret ile atağa kalkıyor

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği etkinlik ve seminerlerle e-ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan IdeaSoft, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle yeni bir e-ticaret seminer serisine başladı. Alanında uzman konuşmacılar, e-ticaret altyapılarından kargolamaya, ödeme sistemlerinden hukuki süreçlere kadar tüm konuları detaylı olarak ele alıyor.

300 kişinin ağırlandığı ilk seminerde IdeaSoft İş Ortakları Müdürü Eray Şentürk, e-ticarette gelir elde etmenin yollarını katılımcılara aktarırken, Tek Kılavuz İş Geliştirme Müdürü Kerem Aktaş ise arama motoru pazarlamasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Seminerler 21 Ekim, 11 Kasım ve 29 Kasım’da da devam edecek.

“KOBİ’lerin yaşaması için e-ticaret kaçınılmaz”

Kobilerin ayakta kalmak ve büyümek için işlerini e-ticarete taşımaları gerektiğini belirten İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, “E-ticarete özellikle KOBİ’lerin uyum sağlaması, hem kendi varlıklarını sürdürmeleri hem de ülke ekonomisine katkılarını artırmak için çok önemli. Bu kapsamda, ekonominin kalbi İstanbul’da iş dünyasını temsil eden en büyük yapı olarak KOBİ’lerin güçlenmesine destek vermek amacıyla, e-ticaret seminerlerine ortaklık etmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. 11 Kasım’da gerçekleştirilecek seminerde yurtiçi ve yurt dışı kargolama süreçleriyle ilgili tüm detayları anlatacak olan UPS Kargo Segment Marketing sorumlusu Kazım Utangan’ın yanı sıra, e-ticaret süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hukuki süreçlerle ilgili IdeaSoft Hukuk Müşaviri Avukat Aytaç Yavuz bilgilendirme yapacak. 29 Kasım’da gerçekleştirilecek son seminerde ise Entegra Genel Müdürü Murat Dişkıran e-pazar yerlerinden satış yapma konusunu detaylandırırken, başarılı e-ticaret girişimlerinden Kahve.com’un Kurucusu Levend Aktaş “E-ticarette Başarıya Giden Yol” konulu söyleşide örnek bir başarı hikayesi üzerinden deneyimlerini aktaracak.

Alışverişlerinin yüzde 65’i kredi kartıyla gerçekleşiyor

IdeaSoft tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan KOBİ E-ticaret Raporu’na göre e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, ödemelerin yüzde 65’i kredi kartıyla gerçekleşirken, yüzde 24’ü kapıda, yüzde 8’i ise EFT/havale ile gerçekleşti. 21 Ekim’de düzenlenecek ikinci seminere konuşmacı olarak katıcak olan İyzico Pazarlama Uzmanı Pamir Yanık, e-ticarette sanal pos ve yeni nesil ödeme sistemleriyle ilgili detayları aktaracak. Foriba Satış Müdürü Ali Bulut ise e-ticaret siteleri için fatura süreçlerini kolaylaştıracak e-fatura uygulamalarından bahsedecek.