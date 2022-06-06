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Aktüel Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma bakın ne kadara satıldı!
Aktüel

Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma bakın ne kadara satıldı!

Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2.735 milyon dolara alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 14:59:00 - 2022-06-06 15:09:28
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma bakın ne kadara satıldı!

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kobe Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.

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26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

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