Kobani hesabı yaklaşan HDP'liler panikliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddi aşan tehdit

Kobani iddianamesinde yer alan 2 bin 676 mağdur müştekinin şikayetçi olduğu 108 şüpheliden birisi HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'nin twitter hesabından bir video yayımladı. 6-8 Kobani olaylarının yer aldığı 3 bin 530 sayfalık Kobani iddianamesini değerlendiren terör sevici Beştaş, "İktidarın düzmece davalarla rakip siyasetçileri tutuklayarak hak ve özgürlüklerini engellemeye çalıştıkları tescil edildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdfoğan'ı hedef aldı

Kobani olaylarında 37 vatandaşın ölmesine, mağdur müştekilerin Selahattin Demirtaş başta olmak üzere aralarında kendisinin de bulunduğu şüpheliler hakkındaki ifadelerine değinemeyen Meral Danış Beştaş, haklarındaki suçlamalar nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Beştaş, "Bizlere yönelik suçlamaların tek amacı tek adam sistemini sürdürebilmek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddi aşan tehdit!

Kobani iddianemisinin ilk duruşmasının görüleceği 26 Nisan 2021'deki hesap günü yaklaşırken panikleyen HDP'liler twitter hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti:

"AİHM kararı, AKP'nin yargıyı muhalefet üzerinde bir sopa olarak kullandığının tüm dünyaya ilanıdır. #Demirtaş'ın ve seçilmiş siyasetçilerin cezaevinde tutulması suçtur. Bu suçu işleyenler, yaratacağımız tarafsız ve adil yargı önünde mutlaka hesap verecektir."