Koalisyon güçlerinden peşmergeye destek

Göksel Çağlav Ankara

Uluslararası Koalisyon Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı David Williams, Peşmerge ile yakın koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, “Peşmerge güçlerini modern ve profesyonel bir ordu haline getirip birleştirme çabaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Peşmerge İle ilgili 36 aşamalı bir reform projesi var, bunun yarısı uygulandı. Uluslararası Koalisyona üye ülkeler peşmergeye destek için buradalar. Peşmerge’ye teknik destek ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor” ifadeleriyle terör örgütü PKK’ya karşı peşmergenin yanında olduklarını ifade etti.