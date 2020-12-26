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Gündem Koalisyon güçlerinden peşmergeye destek
Gündem

Koalisyon güçlerinden peşmergeye destek

Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan Şengal anlaşması çerçevesinde terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkartılması konusunda, bölgede bulunan koalisyon güçlerinin peşmergenin yanında yer alacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:22:00 -
Koalisyon güçlerinden peşmergeye destek

 Göksel Çağlav  Ankara 

Uluslararası Koalisyon Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı David Williams, Peşmerge ile yakın koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, “Peşmerge güçlerini modern ve profesyonel bir ordu haline getirip birleştirme çabaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Peşmerge İle ilgili 36 aşamalı bir reform projesi var, bunun yarısı uygulandı. Uluslararası Koalisyona üye ülkeler peşmergeye destek için buradalar. Peşmerge’ye teknik destek ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor” ifadeleriyle terör örgütü PKK’ya karşı peşmergenin yanında olduklarını ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
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