Koalisyon güçlerinden peşmergeye destek
Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan Şengal anlaşması çerçevesinde terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkartılması konusunda, bölgede bulunan koalisyon güçlerinin peşmergenin yanında yer alacağı açıklandı.
Göksel Çağlav Ankara
Uluslararası Koalisyon Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı David Williams, Peşmerge ile yakın koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, “Peşmerge güçlerini modern ve profesyonel bir ordu haline getirip birleştirme çabaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Peşmerge İle ilgili 36 aşamalı bir reform projesi var, bunun yarısı uygulandı. Uluslararası Koalisyona üye ülkeler peşmergeye destek için buradalar. Peşmerge’ye teknik destek ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor” ifadeleriyle terör örgütü PKK’ya karşı peşmergenin yanında olduklarını ifade etti.