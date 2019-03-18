0553 313 94 23

Koalay.com ve Hesapkurdu.com güçlerini birleştirdi

Türkiye’nin önde gelen online karşılaştırma platformları Koalay.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:59
Koalay.com ve Hesapkurdu.com güçlerini birleştirdi

Türkiye’nin önde gelen online karşılaştırma platformları Koalay.com ve Hesapkurdu.com, aynı çatı altında birleşti.



Online sigorta satış platformu Koalay.com ile finansal karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com’un Mart 2019 itibarıyla birleşmesi sayesinde, 40 banka ve sigorta şirketi, her ay yaklaşık 4 milyon kullanıcıya hizmet vermek üzere aynı altyapıda buluşuyor.



Yeni şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak Koalay.com CEO’su Bradley Du Chenne, birleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Koalay.com, yıllardır farklı alanlarda çalışan ve geniş dağıtım ağına sahip farklı şirketlere kendi platformunu kullandırarak başarılı iş ortaklıkları yürüttü. Benzer bir ortaklık arayışıyla yola çıktığımızda, Hesapkurdu.com ile daha yakın çalışmamızın iki şirket için de daha avantajlı olacağını fark ettik. Yüksek ziyaretçi sayısıyla oldukça başarılı bir platform olan Hesapkurdu.com’un sigorta satışları, Koalay.com altyapısıyla güçlendirildiğinde, ortaya heyecan verici fırsatlar çıkacak. Hesapkurdu.com da Koalay.com’un yıllar içerisinde kurduğu güçlü sigorta şirketi anlaşmalarından yararlanarak kapasitesini genişletebilecek. İki ekibin sinerjisinden çok güzel işler çıkacağına inanıyoruz” dedi.



Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı ve yeni şirketin CEO’su Ömer Paksoy ise finans alanında Türkiye’nin lider karşılaştırma platformlarını bir araya getiren birleşmenin, Türk tüketicisi için önemini anlattı: “Müşterilerimizin en uygun kredi ve sigorta ürünlerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için,Hesapkurdu.com’un kredi altyapısı ile Koalay.com’un sigorta altyapısını birleştirdik. İki uzman ekibi bir araya getirerek deneyimimizi artırdık. Önümüzdeki dönemde tüm banka ve sigorta şirketlerini kapsayacak entegrasyon çalışmaları yaparak kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz.”



Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan da bu birleşme sayesinde Türkiye pazarına getirdikleri finansmanı Türk tüketicisinin finansal okuryazarlık seviyesini artıracak uygulamalar geliştirmek için kullanacaklarını vurguladı. Tekinturhan sözlerine şöyle devam etti: “Tüketicinin doğru finansal kararlar vermesi ve istediği ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşması için, şeffaflığın önemine inanıyoruz. Sunduğumuz altyapı ve oluşturduğumuz güven sayesinde her ay yüzbinlerce kullanıcının kredi başvurusuna aracılık ediyoruz. Önümüzdeki dönemde eğitici içeriklerimizi ve hesaplama araçlarımızı sigorta ürünlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak istiyorsanız...
    1. Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak..
    2. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    3. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    4. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    5. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    6. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    9. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    10. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    11. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    12. Grekoromen Güreş Milli Takımı,..
    13. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    14. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    15. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    16. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    17. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    18. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    19. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    20. Başkan Çolakbayrakdar,..
    21. Rüya ile yapılan yorganın yolculuğu..
    22. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    23. Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi
    24. 17 Aralık Kumpas davasında 15 sanığa..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    26. Türkiye, AB ile ticaret faİhracat,..
    27. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    28. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    29. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    30. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı