Koah hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde görülen Koah, cidid hastalıklar arasında yer almaktadır. Koah, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır. Hastalık erken teşhis edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilir.

Koah hastalığı, sigara içenlerde daha sık görülür. Genellikle geç teşhis sonucu, Koah'ın son aşaması kanserle sonuçlanmaktadır. Peki Koah hastalığının nedenleri nelerdir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar? İşte detaylar...

Koah hastalığının nedenleri

Koah hastalığının ortaya çıkmasındaki en büyük risk faktörü, sigara ve benzeri tütün ürünlerinin tüketilmesidir. Ayrıca bu ürünlerin dumanına maruz kalan kişilerde de Koah görülme riski yüksektir. Bunun yanı sıra iş yerlerindeki toz, duman ve kimyasal maddeler ile ev ortamlarında kullanılan odun gibi organik yakıtlara bağlı olarak gelişen hava kirliliği bronşlarda tıkanmaya neden olabilmekte, akciğer kapasitesini düşürebilmektedir.

Koah hastalığının belirtileri

Koah hastalığının en yaygın belirtisi öksürüktür. Diğer belirtiler ise şu şekildedir;

- Nefes darlığı

- Göğüs ağrısı

- Koyu sarı veya yeşil balgam

- Aktiviteler sonucu nefes nefese kalma

- Hızlı kalp atışları

- Yüksek ateş

- Kas ve kemik ağrıları

- Stres ve depresyon

- Sürekli yaşanan üst solunum yolları hastalıkları

Koah hastalığına iyi gelen besinler

- Zencefil

- Zerdeçal

- Keçiboynuzu Pekmezi

- Sarımsak

- Ekinezya

- Yulaf Samanı

- Tere

- Hatmi Çiçeği