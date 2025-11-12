  • İSTANBUL
Gündem Knorr’dan şok geri çağırma: Ürünler raflardan kaldırılıyor
Knorr’dan şok geri çağırma: Ürünler raflardan kaldırılıyor

Üretim hattında yaşanan arıza nedeniyle bazı Knorr çorba ve soslarında metal ya da kauçuk parça bulunma ihtimaline karşı tüketiciler uyarıldı; şirket, riskli partilerin iade edilmesini istedi.

Knorr markasının bazı hazır çorba ve sos ürünleri, yabancı madde içerebileceği gerekçesiyle geri çağrıldı. Şirket, ürünlerde küçük metal ya da kauçuk parçalarının bulunma ihtimaline karşı tüketicileri uyardı.

KNORR BAZI ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Üretici firma Unilever, üretim hattında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle belirli Knorr ürünlerinin etkilendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin yutma, boğulma ya da sindirim sistemine zarar verme riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle, tüketicilerden bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri istendi.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA?

Geri çağırma, özellikle Avusturya, Hollanda ve Belçika pazarlarında satılan bazı ürünleri kapsıyor:

Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe (seri no: 528219C93, son tüketim tarihi: 04/2027)

Knorr Basilicum Roomsaus (lot: 52805C93 ve 52905C93, EAN: 8711200399154)

Knorr Saus voor Vis (lot: 527823C93)

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Knorr tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de satışa sunulan ürünlerin bu partilerden olup olmadığına dair net bir bilgi verilmedi. Ancak sınır bölgelerinde yaşayan tüketicilerin dikkatli olmaları tavsiye edildi. Knorr, geri çağrılan ürünlerin kullanılmaması gerektiğini, dileyen tüketicilerin aldıkları mağazaya iade ederek ücret iadesi alabileceklerini duyurdu. Şirket, söz konusu olayın yalnızca belirli üretim partilerini kapsadığını ve gerekli düzeltici önlemlerin alındığını açıkladı.

