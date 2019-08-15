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KMÜ’ye 3 bin 992 yeni öğrenci

Yeni eğitim-öğretim döneminde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’ne bin 609’u lisans, 2 bin 383’ü önlisans olmak üzere toplam 3 bin 992 öğrenci katılacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
KMÜ’ye 3 bin 992 yeni öğrenci

Yeni eğitim-öğretim döneminde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’ne bin 609’u lisans, 2 bin 383’ü önlisans olmak üzere toplam 3 bin 992 öğrenci katılacak.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şunları söyledi: “Sonuçların tüm öğrenciler açısından hayırlı olmasını diliyorum. Zorlu bir sürecin ardından nihayet öğrencilerimiz tercih ettikleri üniversitelere yerleşme fırsatı buldular. Başta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesine katılan öğrencilerimiz olmak üzere ülkemizin diğer üniversitelerine yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum.”



“Kayıtlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında”


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yerleşen öğrenciler e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinden 19-21 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını online olarak yapıp elektronik kayıt belgelerini alabilecekler. Online kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında KMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına lise diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı ile şahsen başvurarak kayıt olabilecekler. Tercih yapmayan veya herhangi bir bölüm ve programa yerleşemeyen öğrenciler, üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirmelerle tekrar tercih yapma şansına sahip olacaklar. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dersleri 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye http://kmu.edu.tr/ogris adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
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