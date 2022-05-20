Klozetteki sarı leke nasıl çıkar? Sararmış tuvalet temizliği ve kökünden çözümü

Tuvalet temizliği en pis işlerden biridir. Hele de evde çocuk varsa, o tuvaletin her gün temizlenmesi gerekir, yoksa evde hastalıklar başlar ve durum tüm aile için çekilmez hale gelebilir.

Tuvaletinizi Kimyasal Temizleyici Kullanmadan Tertemiz Yapın

Ancak her gün tuvaleti kimyasal maddelerle ovmak da size zarar verecektir. Hem doğal hem de tuvaletinizi tertemiz yapacak bir yolları. Ayrıca, vereceğimiz tüm malzemelerin de evinizde bulunanlardan…

Malzemeler

Sirke

Kabartma tozu

Nasıl temizlemelisiniz?

Bunun için 4 ayrı yöntemimiz var siz hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz hepsi etkili ve klozetinizi pırıl pırıl yapacaktır.

Beyaz sirke

Klozet suyunu boşalttıktan sonra içine 2 bardak beyaz sirke koyun. 15 dakika hiç dokunmayın sirke o bölgenin içine iyice işleyecektir. Daha sonra tuvalet fırçasıyla kireçlenmiş bölgeyi fırçalayın ve sifonu çekin.

2. Karbonat ve Limon Suyu

Klozetin suyunu boşaltıyoruz kireçli bölgeye bol miktarda karbonat dökün ve 15 dakika dokunmayın. Daha sonra limon suyunu karbonatlı bölgelere dökün ve klozet fırçasıyla ovun ve sifonu çekin. Haftada 2 kez bu yöntemi uyguladığınızda klozetinizin pırıl olur.

3. Kola

Ve yine klozetin suyunu boşaltıyoruz. 2.5 litre kolayı klozetin içine boşaltıyoruz. 1 saat bekledikten sonra sifonu çekebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar basit.

4. Tuz Ruhu

Bu yöntemi sona bıraktım çünkü tuz ruhunu kullandıktan sonra tuvalette durmamanız gerekir. O nedenle evde çocuğunuz, misafiriniz varsa bu işlemi uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Ama yöntem oldukça etkilidir klozetin suyunuzu boşaltın, içine tuz ruhu dökün ve 5 dakika kadar bekleyin. Diğer yöntemler gibi fazla beklemenize gerek yok tuz ruhu oldukça etkilidir. 5 dakikanın sonunda sifonu çekin işte bu kadar.

Bu işlemi uygularken maske ve eldiven takmanız sizin faydanıza olur.

Klozetinizdeki siyah, sarı gibi kireçlenmeler bu yöntemler sayesinde ortadan kaybolacak ve pırıl pırıl bir görünüme kavuşacaktır.