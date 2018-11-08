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Klozette ıkınırken düşün dur!

Yaşlıların oturup kalkmalarını kolaylaştırsa da "klozetler" ihtiyacı gidermeyi tam olarak sağlayamıyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:14
Klozette ıkınırken düşün dur!

Yani güzelim türkçesiyle keneflerdeki, ya da helâlardaki değil, "tuvaletler"deki "klozetler" oturup kalkılması kolay olsa bile, bedenin aldığı durum itibariyle boşaltım için uygun değil..

İnsan vücudu çömelerek yapmak üzere yaratılmıştır.

Adı gibi eskiye çıkardığımız keneflerimizde helalarımızda çömelerek, ıkınmadan morarmadan yaparız.

Ama biliyoruz illâ bir bilimsel açıklama okumadıkça ikna olmayabilirsiniz.

O halde bakın adına madalya verilen ünlü hekim Henry L. Bockus, Gastroenterology isimli ders kitabında "büyük abdest yapmak" için ne diyor: "Uygun olan pozisyon, çömelme pozisyonudur. Bu pozisyonda dizler karna doğru çekilmelidir. Bu sayede, karın boşluğunun kapasitesi büyük ölçüde kapatılır ve karın-arası basıncı artar, bu da itim gücünü arttırır."

Kalın bağırsağın bitiminde bulunan “Puborektal Kas” denilen bağ boşaltım sistemimizin kapağı görevini üstlenmektedir. Ayaktayken tamamen gerilen bu kas, bir kapak gibi çıkışı kapatmaktadır.

Bu ayaktayken yanlışlıkla yapmayı engellemektedir.

Oturduğumuz zaman ise bu kas gevşer ve çıkışı rahatlatır.

Fakat "klozet"lerdeki oturma halinde bu gevşeme tamamen boşaltım yapmamıza engeldir.

Ikınanın, hatta oturduğunuz yerde farkında olmadan öne doğru eğilmenizin sebebi budur.

Kalın bağırsak bitimindeki kapak tam olarak açılamadığından ancak zorlamanız, ıkınmanız gerekmektedir.

Çömelme halinde ise doğru açı oluştuğundan sözünü ettiğimiz kapak tamamen açılır ve rahat bir şekilde boşaltım sağlanır, ıkınma, morarma ve zorlanma ortadan kalkar.

HEKİMLER BUNU BİLİYOR!

Sağlık uzmanları yıllardır klozetin zararlarını biliyorlar. Yapılmış birçok bilimsel araştırma mevcut. Söze girerken alıntıladığımız Prof. Henry L. Bockus'ın çarpıcı ifadeleri bunların başında gelmekte. Yapılan çalışmalarda, çömelerek tam boşaltımın, HEMOROİD, KABIZLIK, BAĞIRSAK KANSERİ, SİNDİRİM HASTALIKLARI, RAHİM DÜŞÜKLÜĞÜ gibi birçok rahatsızlığın önüne geçtiği artık hekimlerin ortak görüşü..

Stanford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma, klozetin kabızlığa sebep olduğunu gösteriyor..

İnsanlar doğru açıda oturmadıkları için boşaltım tam olmuyor. Çıkış zor olduğu için makatta hasar olabiliyor. Bu da hemoroide yol açabiliyor.

Ayrıca bu durum bağırsaklara ve diğer boşaltım organlarına da zarar veriyor.

Çömelmedeki 35 derecelik açı, rahatlamada olduğu gibi idrar boşaltımında da mesanenin tam olarak ve kolay boşaltılmasını sağlıyor.

Bu sayede idrar yollarında meydana gelebilecek rahatsızlıkların ve enfeksiyonların da önüne geçilir.

Çömelerek ihtiyaç gideren bayanların idrar kaçırma sorunu diğerlerine oranla ciddi miktarda azdır.

Klozetlere oturarak ihtiyacınızı gidermek isteseniz de, tamamen boşalamayabilirsiniz. Sadece dışkılama refleksini rahatlatırsınız. Bir süre sonra yine aynı sıkıntı ile "tuvalet"e koşarsınız!

Helâ taşı üzerindeki gibi klozette çömelemediğimizden kalın bağırsak çıkışındaki kapakçık ıkınmakla ancak açılıyor.

 

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:14
  1. klozet
  2. klozet kullanımı
  3. klozet kullanımının zararları

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