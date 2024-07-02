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Spor Klopp'tan Nuri Şahin mesajı
Spor

Klopp'tan Nuri Şahin mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-02 15:47:00 -
Klopp'tan Nuri Şahin mesajı

Borussia Dortmund'a unutulmayacak anlar yaşatan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, takımın başına getirilen Nuri Şahin için paylaşımda bulundu.

Bir dönem Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman teknik adam Jürgen Klopp'tan sürpriz bir paylaşım geldi.

Klopp, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin'e mesaj yolladı.

Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Tam 16 yıl önce Dortmund'daki ilk günümdü ve bugün dümene sen geçiyorsun. Sana her türlü başarıyı diliyorum dostum, harika olacak." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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