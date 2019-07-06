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Klimanın 5 etkisi sizi çok şaşırtacak!

Son zamanlarda her alanda kullandığımız klimalar, sağlığımızı büyük ölçüde etki ediyor. Sadece geçici hastalıklar için değil, kalıtsal olarak farklılaşmalara sebep olacak türden sorunlara sebebiyet verebiliyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:18
Klimanın 5 etkisi sizi çok şaşırtacak!

Yaz aylarında serinlemek için birçok çare arasak da en etkilisi "klima"lar. Yaygınlaşmasıyla birlikte içimize yeni mikroplar sokan klimanın etkilerinin en başında kuruluk geliyor. Ortamı kurutması ve havadaki gerekli bütün oksijenin yapısını bozası, kişileri oldukça kötü etkiliyor.

1 - Solunum sorunları

Klimalı ortamlarda çok kalan kişilerin boğaz ve burun sorunları yaşaması olasıdır. Bu organlar, solunum yolları enfeksiyonuna dair savunmasız hale gelirler. Dolayısıyla bu kişiler, iç burun iltihabı, faranjit, alerji ve daha birçok hastalığa davetiye çıkarmış olurlar.

2 - Baş ağrısı

Ani ısı değişimleri ve vücuda hissettirdiği etkiler yüzünden baş ağrısı ve hatta migren ataklarını bile tetikleme özelliğine sahiptir.

3 - Dehidrasyon (çok fazla sıvı kaybı)

Klimalı ortamlarda fazla vakit geçiren kişiler, çok basit şekilde dehidre olabilirler. Zaten havayı emen ve kurutan klimaların, susuz kalan bünyeyi sarsma etkisi mevcuttur. Aynı zamanda bu tür ortamlarda, daha az hareket edildiği için dehidrasyon hızlanır ve birçok bünyede kalıcı hale gelebilir.

4 - Sıcağa karşı dayanıklılık

Klimalı ortamda duran kişilerin vücut ısıları dengelenir ve o derece içerisinde git-gel yaşarlar. Bünye soğuk olduğunu düşünürken, aniden yaşanan ısı değişimiyle bağışıklık sistemi ve sıcaklık direnci olumsuz etkilenir.

5 - Enfeksiyonlar

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde -bir de devamlı klima kullanıyorlarsa- viral enfeksiyonlara yakalanma sorunu meydana gelir. İlerleyen süreçlerde bağışıklık sistemi zayıflığı ve alerji meydana gelebilir. 

Bağışıklık sisteminizi sağlam tutmak; vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve doğal yağlardan yağlardan yararlanmak, sizleri bu etkilere karşı koruyacaktır. Gıdalarla bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek mümkün olduğu için, dengeli ve yeterli beslenmek, yararınıza olacaktır.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:18
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