Klima imalatçılarından Kovid-19 sürecinde "doğru kullanım" uyarısı

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, şehir hastanelerinde ortam şartlarına uygun klimaların kullanıldığını belirterek, "Akut ve yoğun bakım klinikleri, tecrit odaları, ameliyathaneler, laboratuvarlar, sterilizasyon alanları üst düzey filtreleme uygulamaları sayesinde Kovid-19 sürecine daha hazırlıklı." dedi.

Atasoy, AA muhabirine, son 20 yıldır iklimlendirme sektörünün istikrarlı büyüme gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'de üretim kapasitesiyle birlikte klima pazarının nicelik ve nitelik yönünden hızla geliştiğini dile getiren Atasoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iklimlendirme sektörünün öneminin arttığını anlattı.

Atasoy, yönetmelikler sayesinde şehir hastanelerinde ortam şartlarına uygun klimaların tercih edildiğine dikkati çekerek, "Akut ve yoğun bakım klinikleri, tecrit odaları, ameliyathaneler, laboratuvarlar, sterilizasyon alanları üst düzey filtreleme uygulamaları sayesinde Kovid-19 sürecine daha hazırlıklı. Ancak, taze hava sağlayan hijyenik klima santrallerinde HEPA tipi özel filtreler hastanenin her alanında kullanılmıyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanedeki yoğunluk dikkate alındığında, güvenilir hava sistemleri kullanılsa da bulaş riskinin olduğunu vurgulayan Atasoy, "Sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanımı sağlık açısından büyük öneme sahip." ifadesini kullandı.

- "Klimaların doğru kullanımı sağlık ve tasarruf için önemli"

Atasoy, son yıllarda çevreci çözümlerin ve enerji tasarruflu ürün kullanımın yaygınlaşmasıyla, klima sektörünün de geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ürünlere talep ciddi oranda arttı. Türkiye'de faaliyet gösteren güçlü üretici ve distribütör firmalar, tüketicinin beklentilerine hızla yanıt veriyor. Alışveriş merkezleri ve büyük marketlerde yaygın olarak kullanılan çatı tipi paket klimalarda geçen yıl bir önceki yıla göre üretimde yüzde 20 artış, ithalatta ise yüzde 71 daralma görüldü. Bu grupta pazarın Türk malı ürünlere kaydığı gözlendi. Teknolojilerle klimaların enerji verimlilikleri her gün artıyor. Klimalarda 'akıllı sensör' teknolojileri kullanılmaya başlandı. Mekanda bulunan insanları algılayan akıllı sensörler, oda boşaldığında otomatik olarak enerji tasarruflu moda geçiş yaparak, cihazın tasarruf özelliğini artırıyor. IOS ya da Android'den indirilen uygulamalarla akıllı telefon ve tabletlerden klimalarınızı online olarak kontrol edilebiliyorsunuz."

Atasoy, klimaların doğru kullanımının sağlık ve tasarruf açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Klimayı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamamak gerekiyor. Bu şekilde daha hızlı serinlik elde edemezsiniz. Klimalarda rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçmelisiniz. Bu sıcaklık genellikle Türkiye koşullarında 24-26 derecedir. Düşürdüğünüz her derece, klimanın elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 artıracaktır. Klimanızı dış ortam sıcaklığından en fazla 6 derece daha düşük bir seviyede kullanmanızı tavsiye ediyoruz."