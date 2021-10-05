Klaus Hasselmann kimdir? Klaus Hasselmann nereli? 2021 Nobel Fizik ödülü sahibi Klaus Hasselmann araştırmaları

Klaus Hasselmann kimdir? Klaus Hasselmann 25 Ekim 1931'de Hamburg'da doğdu. Önde gelen bir Alman oşinograf ve iklim modelleyicisidir. Muhtemelen en iyi , uzun hafızalı bir sistemin (okyanus) stokastik zorlamayı entegre ettiği, böylece beyaz gürültü sinyalini kırmızı gürültü sinyaline dönüştürmesi ile iklim değişkenliğinin Hasselmann modelinigeliştirmesiyle tanınır.

Dünyanın ikliminin fiziksel olarak modellenmesi, değişkenliğin ölçülmesi ve küresel ısınmanın güvenilir bir şekilde tahmin edilmesi"ne çığır açan katkılar için 2021 Nobel Fizik ödülüne layık görüldü.

1955, Hamburg Üniversitesi , Fizik ve Matematik, Diploma. Tez: İzotropik Türbülans. 1957, Göttingen Üniversitesi ve Max Planck Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü, Doktora Fiziği. 1964–1975, Hamburg Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi'nde Teorik Jeofizik Profesörü ve Genel Müdür, Jeofizik Enstitüsü olarak sona erdi.

Şubat 1975'ten Kasım 1999'a kadar Hasselmann, Hamburg'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nün Kurucu Direktörüydü. Ocak 1988 ile Kasım 1999 arasında Hamburg'daki Alman İklim Hesaplama Merkezi'nde (DKRZ, Deutsches Klimarechenzentrum) Bilimsel Direktörlük yaptı . Halen Avrupa İklim Forumu'nun Başkan Yardımcısıdır . Avrupa İklim Forumu, Eylül 2001'de Prof. Carlo Jaeger ve Prof. Klaus Hasselmann tarafından kurulmuştur. Hasselmann, iklim dinamikleri, stokastik süreçler, okyanus dalgaları, uzaktan algılama ve entegre değerlendirme çalışmaları hakkında makaleler yayınladı.