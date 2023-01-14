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Tarım KKYDP programına başvurular devam ediyor
Tarım

KKYDP programına başvurular devam ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) programının devam ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 16:30:00 -
KKYDP programına başvurular devam ediyor

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı çerçevesinde uygulanan altyapı projelerinin ve ekonomik yatırımlar projelerinin kontrollerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca “2023 Yılı KKYDP başvuruları devam etmektedir. Son başvurular ekonomik yatırımlar için 10 Şubat 2023, altyapı yatırımları için 20 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

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