KKTC’li bakan hayırsız evlada patladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma Bakanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından adeta isyan etti. KKTC’de bir vatandaşın dün 80 yaşındaki annesini bakanlığın kapısına terk ettiğini açıklayan Çeler, açtı ağzını yumdu gözünü...

Çeler sosyal medy adan şu açıklamayı yaptı: “Ne vicdansız evlatlar var! Bugün bir vatandaş 80 yaşındaki annesini getirip Bakanlığımızın kapısına bırakıp terk etti. Amacı sosyal yardım maaşını yeniden bağlatmak. Bunu ilk kez yapmıyor. Defalarca yaptı. Son model aracının taksidini ödemek için annesinin bakımında kullanılmayacağından emin olduğumuz bu parayı ona vermeyeceğiz. Annesine bakmadığı ortaya çıkınca kesilen maaşdan sonra durmadan sosyal hizmetler ve bakanlığın kapısını aşındırıyor. Bakmayacaksan biz bakarız kardeşim.”

Benim de nenem yatalak

Çeler şöyle devam etti: “Annesini bakanlığa bırakıp kaçan kadına sesleniyorum. Sen, seni 9 ay karnında taşıyıp büyüten annene bunu yapma hakkına sahip değilsin. Sen evlat bile olamadın. Benim nenem de bakıma muhtaç, hem de yatalak. Dedemin maaşı ise en düşük sigortalı maaşı. Ben, çalışma sosyal güvenlik bakanıyım. Ama devletten bir kuruş ek destek almadan neneme; dedem, dayım ve annem bakar. Artık senin vicdanına bırakmaycağım. Anneni bizim himayemize alıyoruz. İlk zamanlar annen üzülecek belki, ama ona gözümüz gibi bakacağız. Sana da yazıklar olsun!”