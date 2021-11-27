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Dünya KKTC'den 'yeni varyant' kararı
Dünya

KKTC'den 'yeni varyant' kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlamalar getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 20:29:00 -
KKTC'den 'yeni varyant' kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlamalar getirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'den gelen veya son 14 gün içinde bu ülkelere seyahat etmiş kişiler, 29 Kasım'a kadar 14 gün merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabilecek.

29 Kasım'dan itibaren ise belirtilen ülkelerden gelecek kişilerin veya 14 gün içinde bu ülkelere seyahat edenlerin (KKTC vatandaşları hariç) ülkeye girişleri durduruldu.

KKTC vatandaşlarının ise bu ülkelerden gelmeleri veya 14 gün içinde bu ülkelere seyahat geçmişleri olması halinde 14 günlük merkezi karantinada kalmaları koşulu getirildi.

Omicron varyantı

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve DSÖ tarafından Omicron olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyonu olduğu biliniyor.

Henüz düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar devame diyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

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