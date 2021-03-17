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Dünya KKTC’den AstraZeneca kararı
Dünya

KKTC’den AstraZeneca kararı

Çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının KKTC’de kullanımının durdurulduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 01:47:00 -
KKTC’den AstraZeneca kararı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle, aşının kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Şu ana kadar 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının kullanımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de durduruldu.

"Aşının kullanımını durdurmamızı istediler, durdurduk"

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu toplantısında, bugüne kadar bin 500 KKTC vatandaşına AstraZeneca aşısı yapıldığını belirtti. Üstel, "Dün akşam 21:00'de Avrupa Birliği’nden aradılar. AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmamızı istediler, durdurduk" dedi.

AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gönderdiği AstraZeneca aşısından 2 bin 500’er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı, 18 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde KKTC’ye ulaşmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu GKRY de aşının kullanımının önümüzdeki perşembe gününe kadar askıya alındığını açıklamıştı.

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