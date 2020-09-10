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Aktüel KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı
Aktüel

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 01:50:02 -
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

İlk olarak KKTC'deki 4 Kovid-19 hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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