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Dünya KKTC'de sokağa çıkma yasağı 26 Şubat'a kadar uzatıldı
Dünya

KKTC'de sokağa çıkma yasağı 26 Şubat'a kadar uzatıldı

Koronavirüs toplam can kaybının 22'ye ulaştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sokağa çıkma yasağı 26 Şubat'a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 21:24:00 -
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 26 Şubat'a kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, ülkede sokağa çıkma yasağının 26 Şubat'a uzatıldığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, korona virüs salgınına ilişkin yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda KKTC’de bu ayın ilk haftasından bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı, bir kez daha uzatıldı.

Sokağa çıkma yasağı 26 Şubat'a kadar uzatıldı

Yeni kararlara göre, KKTC genelinde sokağa çıkma yasağı, 26 Şubat'a kadar yürürlükte kalacak. Ancak bazı sektörlere yönelik gevşetme kararları alındı. Başbakan Saner, tam kapanma kararına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, “Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlendiği nedenle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir” dedi.

Restoran, kafe ve büfeler yalnızca paket servis, internet üzerinden satış ve gel-al şeklinde hizmet verecekken, müşterilerin içerde oturmalarına izin verilmeyecek. Paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacak. Giyim mağazaları açık olacak fakat ürünlerin denenmesi yasak. Ülkede 22-26 Şubat tarihleri arasında temel ihtiyaçlar dışında tam sokağa çıkma yasağı devam edecek, 22 Şubat tarihinden itibaren pazar günleri eczaneler ve fırınlar haricinde tüm işletmeler kapalı olacak. Tiyatro, sinema, nişan, mevlit, düğün, meyhane, bar, internet cafe, oyun alanları, yüzme havuzu, masaj salonu ve gece kulüpleri ise kapalı kalmaya devam edecek.

Son 24 saatte 14 vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte yapılan 5 bin 56 testte 11'i yerel 14 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını bildirdi. Virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede 69 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi. Pilli, toplam vaka sayısının 3 bin 171'e yükseldiğini, 475 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi. Yoğun bakımda 7 hastanın bulunduğunu belirten Pilli, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 22’ye ulaştığını bildirdi.

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