Dünya

KKTC’de şap hastalığı paniğe neden oldu! Ardından Rum Veteriner Dairesi tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı alarmda

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KKTC’de şap hastalığı paniğe neden oldu! Ardından Rum Veteriner Dairesi tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı alarmda

KKTC’de şap hastalığı paniğe neden olurken Rum Veteriner Dairesi ülkenin "kırmızı alarmda" olduğunu tüm dünyaya bildirildi! Alithia gazetesi ise Rum Veteriner Dairesi'nin ardından "teyakkuza geçtiklerini" söylediğini yazdı. Panayotu yetkili makamlara bilgi verildi diye konuştu.

Rum Veteriner Dairesi’nin, KKTC’de görülen şap hastalığı nedeniyle "kırmızı alarmda" olduğu bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paniğe neden olan şap hastalığının ardından 'Teyakkuza geçtiler'

Alithia gazetesi, Rum Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis’in, Tarım Bakanı Maria Panayotu ile birlikte “Mağusa Bölgesi”nde bulunan süpermarketleri ziyaret ettiğini ve burada yaptığı açıklamalarda, KKTC’deki hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesinin ardından "teyakkuza geçtiklerini" söylediğini yazdı. Şunları kaydetti:

Gazete, KKTC’de şap hastalığı tespit edilmesinin Güney Kıbrıs’ın yaptığı ihracata darbe vurup vurmadığı ve hangi ürünlerin yasaklı olduğunun sorulması üzerine Panayotu, Avustralya’nın Güney Kıbrıs’tan ürün ithalatını durdurduğu konusunda yetkili makamlara bilgi verdiğini söylediği diye konuştu.

Habere göre Panayotu, Avustralya’nın bu konudaki bilgilendirmesinden hemen sonra bir dizi eylemde bulunduklarını, ancak eylemlerinin Avustralya’nın kararıyla bağlantılı olmadığını ve KKTC’de şap hastalığı tespit edilmesinin hemen ardından, şu ana kadar 16 somut adım atıldığını söyledi. Şöyle devam etti.

Atılan adımların ne olduğuna dair detay vermeyen Panayotu, Veteriner Dairesi’nin denetimlerin yoğunlaştırılması için tüm müdahil taraflarla iletişime geçtiğini belirtti.

Gazete, Pipis’in ise şap hastalığı tespit edildiği andan itibaren Avrupa Komisyonu ve Avustralya makamları ile iletişime geçildiğini ve Avustralya makamlarının kendilerine, verilen bilgiler ve ellerindeki bulgular zemininde kararlarını gözden geçirebileceklerini ilettiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Pipis, iki gün önce KKTC’ye giderek incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu yetkililerinden bilgilendirme istediklerini kaydederek, durumun "kritik olduğunu ve Veteriner Dairesi’nin kırmızı alarma” geçtiğini belirtti.

Pipis, talep edilmesi halinde harekete geçmeye hazır olduklarını ve virüsün Güney Kıbrıs’a yayılmasının önüne geçilebilmesi için mümkün olan her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

