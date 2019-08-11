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KKTC’de Kurban Bayramı heyecanı

Kurban bayramına ulaşmanın heyecanını yaşayan müslümanlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:23
KKTC’de Kurban Bayramı heyecanı

Kurban bayramına ulaşmanın heyecanını yaşayan müslümanlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.


Bütün İslam aleminde olduğu gibi KKTC’de de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Kurban Bayramı’nı coşkuyla karşılayan KKTC’deki müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. KKTC’nin turizm kenti Girne’de ’’Şehit Zafer Bolkan Cami’ni erken saatlerde dolduran müslümanlar, bayram namazını hep birlikte eda etti. Özellikle merkezi yerleşim birimlerinde bulunan camiler bayram namazı nedeniyle doldu taştı. Vatandaşlar namazdan sonra birbirleriyle bayramlaştı. Hikmet Kaynarca ’’Bayramlar manevi duyguların zirveye çıktığı insanların kaynaştığı günlerden birisidir. Bizde şuanda bu duyguları paylaşıyoruz. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun” dedi.


Redif Nurel, ’’Kurban Bayramının bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Müslümanların üzerindeki musibetler kalkar, Müslüman alemi rahat bırakılır” ifadelerini kullandı.


Murat Sezer ise “Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


Mehmet Yulaf ise ’’Bayram tüm milletimize hayırlı olur inşallah. Kazadan beladan uzak mutlu bir bayram dilerim” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, 5 günlük bayram tatili için Ercan Havaalanında aşırı yoğunluk gözlenirken, ülke genelinde polis, belediyeler ve acil hizmet veren diğer kurumlar önlemlerini aldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:23
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