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Aktüel KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinden "2. turda Akıncı'ya destek" kararı
Aktüel

KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinden "2. turda Akıncı'ya destek" kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:20:24 -
KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinden "2. turda Akıncı'ya destek" kararı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

CTP'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak da açıklandı.

CTP'nin kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlediği belirtildi.

Açıklamada, "CTP Parti Meclisi, bu çerçevede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yarışacak 2 aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış Sayın Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

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