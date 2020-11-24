KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman: "Kurulacak her hükümet erken seçim hükümeti olacaktır"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Biz ya da bir başkası, kim kurarsa kursun, bana göre kurulacak her hükümet erken seçim hükümeti olacaktır." dedi.

CTP Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmaları için Genel Başkan Erhürman ve Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

Erhünman, Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, PM'nin oy birliğiyle kendisini ve MYK'yi hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirdiğini söyledi.

İlk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yapacaklarını belirten Erhürman, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen 5 partiyi ziyaret edeceklerini ifade etti.

Erhürman, ilk turda bakanlık pazarlığı yapmayacaklarını, bazı ilkeler ve seçim tarihi üzerinde görüşmeler yürüteceklerini belirterek "Biz ya da bir başkası, kim kurarsa kursun, bana göre kurulacak her hükümet erken seçim hükümeti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan boşalan milletvekilliği koltuğu için en geç haziranda ülke genelinde ara seçime gidilmesi gerektiğini hatırlatan Erhürman, "Ara seçiminin yapılmamasının yolu bir yıl içinde, yani hazirandan sonra seçim yapılmasıdır. Pandeminin kış aylarında daha tehlikeli boyutlara ulaşma riskiyle beraber ekonomik olarak güç şartlar altındayız. Tüm bunlarla mücadele edecek hükümetin hazirandaki seçime odaklanması olası görünmüyor." diye konuştu.

- Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili desteği gerekiyor

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Erhürman'ın, anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi'nde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Mecliste UBP 21, CTP 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

