  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC’de bayram namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:43:00 -
KKTC’de bayram namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.


KKTC’de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. KKTC’liler, Din İşleri Başkanlığının talimatları doğrusunda evde abdest alıp kendilerine ait seccadelerle namazı eda etti. Hz. Ebubekir Camii’nde bayram namazı kurallara uygun kılınırken, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kurallara uygun kılınan namaz sonrası halk sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.


KKTC’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplu ibadet yasağı da bayram namazı ile birlikte kaldırılmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı