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KKTC'de Batı Nil Virüsü için aktif çalışma başlatıldı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, "Sağlık Bakanlığı olarak, belediyeler ve halkımızın desteğiyle Batı Nil Virüsü üzerinde daha aktif bir çalışma başlattık." dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:07
KKTC'de Batı Nil Virüsü için aktif çalışma başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, belediyeler ve halkın da desteğiyle Batı Nil Virüsü ile ilgili daha aktif çalışma başlattıklarını ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bakan Pilli, son günlerde KKTC'de sıkça gündeme gelen Batı Nil Virüsü ve bu konuda alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Batı Nil Virüsü'nün 50 yıldan fazladır birçok ülkede görüldüğünü belirten Pilli, bu hastalığın genellikle mevsimsel olduğunu ifade etti.

Pilli, hastalığın yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü, salgın bölgelerinin kuşların göç yolları üzerinde yer aldığı bilgisini verdi.

Göçmen kuşların Batı Nil Virüsü'nün taşıyıcıları olduğunu belirten Pilli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi bu hastalık, insanların yüzde 80'inde semptom vermeden geçmektedir. Sadece hastalığa yakalananların yüzde 20'sinde semptom vermektedir. Bunlar, gribal enfeksiyonlar gibi semptomlardır. Bunların genellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve soğuk algınlığı gibi belirtileri vardır. Çok seyrek vakalarda, neredeyse yüzde 1, nörolojik belirtiler verebilmektedir. Dolayısıyla bu tip vakalarda ölüm oranı çok düşüktür."

"Bir vaka ölümle sonuçlandı"

Batı Nil Virüsü'nün KKTC'de ilk kez görüldüğünü vurgulayan Pilli, bugüne kadar ülkede üç vaka tespit edildiğini, Güney Kıbrıs Rum kesiminde de bir vakanın kaydedildiğinin aktarıldığını dile getirdi.

Bakan Pilli, "KKTC'de üç vakadan biri maalesef ölümle sonuçlandı. Biri taburcu edildi, diğerinin genel sağlık durumu iyi ve yakında taburcu edilecek. Onun dışında bununla ilgili birkaç vakamız var ama kesin bir tanı yok, sağlık durumları da iyi." diye konuştu.

İlk kez Batı Nil Virüsü teşhisi konulmasının ardından Sağlık Bakanlığında Başbakan Ersin Tatar başkanlığında hastalık konusunda bir koordinasyon toplantısı yapıldığını hatırlatan Pilli, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve diğer koordinasyon merkezleri olarak yaptıkları ilk işin bu konuda halkı bilgilendirmek olduğunu söyledi.

"Halkımız bu konuda bize güvensin"

Bakan Pilli, son 3 günde hastanelere Batı Nil Virüsü ile ilgili bir başvurunun yapılmadığını belirterek gerekli tüm tedbirler alınsa da herkesin dikkatli olmaya devam etmesi önerisinde bulundu.

Sivrisineklerin hiçbir zaman tamamen yok edilemeyeceğine dikkati çeken Pilli, şunları kaydetti:

"Halkımız ve kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ederek mümkün olduğunca bu sivrisineği azaltmak gerekir. Bizim çalışmalarımız bu yönde devam edecektir. Bugünden itibaren önümüzdeki yaza kadar sivrisineklerin nasıl azaltılacağı konusunda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Çünkü bu Batı Nil Virüsü'nü tüm sivrisinekler taşıyabiliyor. Biz bu konuda genel bir mücadele vereceğiz. Zaten yapıyorduk ama bu sene daha aktif yapacağız. Halkımız bu konuda bize güvensin."

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:07
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