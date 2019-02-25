KKTC Meclisi Başkanı Uluçay, TBMM Başkanı Şentop’u kutladı

KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak tebrik etti.

KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak yeni görevini tebrik etti. Meclis Başkanı Uluçay, telefon görüşmesinde Şentop’a KKTC Meclisi ve TBMM ile olan ilişkilerin yeni dönemde de artarak sürmesi temennisini dile getirerek, kendisini KKTC’ye davet etti.

TBMM Başkanı Şentop da görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında olan dostluk ve yakın işbirliğinin, iki ülke meclisleri arasında da devam edeceğine vurgu yaparak, ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yapacağını iletti.