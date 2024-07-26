KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Töre'nin açıklamalarının satırbaşları:

Herkese hayırlı cumalar, hayırlı ibadetler diliyorum. Cenab-ı Allah kabul etsin.

Kıbrıs harekatına “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı” diyorum ben. Çünkü kuru kuruya bir harekat değil. Kıbrıs halkına güveni getiren, huzuru getiren bir harekattır. O güne gelene dek çok evreler yaşadık Kıbrıs Adası’nda. 1571’de Kıbrıs Adası Osmanlılar tarafından fethedildi. Biz o günden beri Kıbrıs’ta varız. 1878’de Osmanlı ordusu adadan çekilip yönetim İngilizlere bırakıldı ama biz orada kaldık. Çünkü geçici bir yönetim şekliydi İngiliz yönetimi. Ama İngilizler bunu istismar ederek kendi sömürgesi haline getirdi. Osmanlı adaya geri dönemedi. Artık Kıbrıs Türkleri, Türk milleti adına orada nöbet tuttu.

50’nci yıl kutlamalarına 5 Azerbaycanlı milletvekili de katıldı. Çok coşkulu ve heyecanlıydılar. Dile kolay, 50 yıl geçti ve Kıbrıs Türk halkı artık özgürdür, bağımsızdır, güven içerisinde yaşamaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk cumhuriyeti vardır.

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs halkına hitap etti ve müthiş mesajlar verdi. Artık federasyon sistemi kapanmıştır, artık iki devlet vardır, dedi. Tek devlet olacaksa o Türk devleti olacaktır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında da bulundu. Bu mesaj ilk kez verildi. Bu bizim için büyük bir olaydır.

Kendine medeni, çağdaş diyen süper güçler Rum tarafında destek veriyorlar. Şimdi de İsrail’e destek veriyorlar. Başta Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler. Bunlar maalesef emperyalist, sömürgeci ülkeler. ;Bunlar maalesef siyonizme destek veriyorlar ve bugün Gazze’de katliam maalesef devam ediyor. Bir alçaklık şeklinde devam ediyor. Bir de Netanyahu’yu kongrede ayakta alkışlıyorlar. Türkiye güçlü olmasa, Türk ordusu güçlü olmasa Kıbrıs’ta da bizim başımıza bunlar gelecekti.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, herkesin kabul edebileceği bir isimdir. Biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yapmış olduğu vurgulamaların tamamına katılıyoruz. Milli beka nedir, milli duruş nedir, milli bir haykırış nedir, ben onları sürekli takip eden bir kişiyim. Destek de veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli bütünlüğüne destek veren bir kişiyim.

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