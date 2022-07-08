KKTC Meclis Başkanı Töre Akit'i ziyaret etti! Türkiye sayesinde Rumlar hedeflerine ulaşamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akit’e nezaket ziyaretinde bulundu. Akit TV’de yayınlanan Feridun Erdoğral moderatörlüğündeki 14 Haber bülteninde gündeme dair değerlendirmeler yapan Töre, Kıbrıs meselesi ile ilgili; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir gerçektir ve bunu görmek istemeyenler adayı bir ‘Helen Adası’na çevirmek istiyorlar. Zaten Kıbrıs meselesinin doğuş sebebi Kıbrıs’ı Helenleştirme düşüncesinden kaynaklanmıştır. Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ı 12 Ada’dan sonra 13. Ada yaparak Yunanistan’a bağlamak istiyor. Fakat Türkiye arkamızda olduğu için Rumlar hedeflerine ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Töre programın ardından Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüştü. Ülkemiz ve coğrafyamızdaki meselelerin konuşulduğu görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından hediyeleşme oldu.