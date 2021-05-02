KKTC de kapanmaya gidiyor
Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun Cuma günkü toplantısı sonrasında açıklanan salgın önlemleriyle ilgili yeni kararlar, yarın uygulanmaya başlanacak.
Yeni Akit Ankara
Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarken, İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişilerin karantina süreleri 14 günden 10 güne düşürüldüğü açıklandı.
Pazar tam, Cumartesi ve hafta içi 21:00 ile 05:00 arası
Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler de el bilekliği ile ev karantinası uygulamasından yararlanacağı ifade edildi. Cuma günü Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak açıklanan kararlara göre, pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı devam edecek; restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.
Pazartesiden Cumartesiye 21.00 ile 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı sürecek.