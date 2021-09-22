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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan tepki! 'Üzüntüyle karşılıyoruz'
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan tepki! 'Üzüntüyle karşılıyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Türkevi'nin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları kınayarak, "Bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:15:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan tepki! 'Üzüntüyle karşılıyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Türkevi'nin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları kınayarak, "Bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkevi'nin açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları değerlendirdi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında BM Genel Sekreteri'nin de açılışa katıldığını hatırlatarak, "20 Eylül Pazartesi günü Türkevi'nin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a gösterilen tepki ve yapılan çirkin saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz"

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

"En büyük iki Semevi dinin temsilcilerinin de katılmış (Türkevi'nin açılışına) olması dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranış iken Rum-Yunan ikilisinin buna tepki göstererek bu tepkiyi Rum-Yunan liderlerinin Başpiskopos'la görüşmekten vazgeçme noktasına taşımaları ibret verici olaylardır. Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta bir uzlaşı için gayret sarf edildiği böyle bir dönemde iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirecek bu tür davranışların bahse konu gayretlere zarar vereceği de ortadadır. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz."

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