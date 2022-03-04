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Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mehmetçiğe ziyaret
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mehmetçiğe ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yavru vatanda bulunan Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyarette bulunarak komuta kademesiyle görüş alışverişinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:31:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mehmetçiğe ziyaret

 YENİ AKİT  ANKARA 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yavru vatanda bulunan Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaretimde KKTC’nin barışı, huzuru, asayişi ve güvenliği için yapılmakta olan çalışmaları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

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