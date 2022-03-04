KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mehmetçiğe ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yavru vatanda bulunan Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyarette bulunarak komuta kademesiyle görüş alışverişinde bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yavru vatanda bulunan Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyarette bulundu.
Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaretimde KKTC’nin barışı, huzuru, asayişi ve güvenliği için yapılmakta olan çalışmaları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.