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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan çağrı: Yardıma hazırız
Siyaset KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan çağrı: Yardıma hazırız
Siyaset

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan çağrı: Yardıma hazırız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bugün öğle saatlerinde GKRY’de çıkan yangınla ilgili “Komşumuz dilerse yardıma hazırız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 21:25:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan çağrı: Yardıma hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Arakapa bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamamıştı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden (KKTC) Güney Kıbrıs’a “yardıma hazırız” mesajı gelmişti. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun ardından bir destek mesajı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, ''Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve yangına müdahale için yardım teklifinde bulundum” dedi.

Tatar, Rum lider Anastasiadis’e insani konuların en büyük hassasiyetleri olduğunu ve bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmadığını söylediğini ifade etti. Tatar ayrıca, “Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız şeklinde kendisine açıklama yaparak, geçmiş olsun dileklerinde bulundum'' dedi.

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