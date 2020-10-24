KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yemin etti

Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda Ersin Tatar ve diğer yetkililer coşkuyla karşıladı. Ardından Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende ant içti. Meclis’e gelişinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılanan KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, askeri birliği selamladı. Tatar, daha sonra Uluçay ile Şeref Salonuna geçti ve bir süre sonra Uluçay’ın Genel Kurulu açmasının ardından Meclis Genel Kurul Salonu’na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.



21 pare top atışı yapıldı



Tatar’ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu’nda İstiklal Marşı okundu, meclis bahçesinde Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi ve 21 pare top atışı yapıldı. Tatar, yemininde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim” ifadelerini kullandı. Törene Fuat Oktay da katıldı.



İlk mesajı “Doğu Akdeniz” oldu



Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt kabrine çelenk sunan Tatar, görevi 4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devraldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğim bu görevin onurlu olduğu kadar, sorumluluk gerektirdiğinin de bilincindeyim” dedi.