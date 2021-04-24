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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:03:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar’ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

​Gazeteci Sefa Karahasan, kişisel Twitter hesabında Tatar ile konuştuğunu aktardı. Buna göre Tatar, "Çocuklarını çok iyi eğiterek büyüten babamızı kaybettik" dedi.

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