KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan flaş çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak Meclis Üyelerine hitap etti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Heyeti, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu, KKTC Tarafı Heyeti ile ATO Meclis Üyeleri katıldı.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri üzerinde yıllardan beri uygulanan kısıtlama, engelleme ve ambargolara son verilmesi gerektiğini belirterek, “Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa kuzeyde Türk devleti ile güneyde Rum cumhuriyetine dönüşmüş Kıbrıs cumhuriyeti arasında olabilir. Bu anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik ambargoların kaldırılması ve KKTC'nin devlet olarak tanınmasına yönelik girişim ve söylemlerine değinen Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin de Türkiye sayesinde olduğunun altını çizdi. Tatar, “Bütün bu gelişmeler Türk dünyasının gücü ve potansiyelini gösterir. Türk dünyası arasındaki ticaret potansiyelinin artması için işbirlikleri gelişmesi gerek. Milyar dolarlık ticaret hacmi Türk dünyasına çekilebiliyorsa o zaman bütün Türk devletlerinin güçlenmesine vesile olacaktır.”

Tatar, KKTC olarak kendilerini en güneydeki Türk devleti olarak gördüklerini belirterek, "Kıbrıs, milli bir davadır ve (KKTC'nin) Doğu Akdeniz'de yaşaması ve güçlenmesi lazım. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, Türkiye'nin ve Türk dünyasının Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'daki milli menfaatleri için önemli. Bu uğurda milli bir direniş içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Daha güçlü bir KKTC'nin halkına refah ve mutluluk sağlayacak ekonomik ortamı geliştirebileceğini vurgulayan Tatar, "Bizi (KKTC'yi) federal yapı içerisine çekmek, sizler (Türkiye) ile kadim bağlarımızı koparmak için mücadele halindeler ancak biz buna karşı duruyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin önemli kuruluşlarından ATO'da iş insanlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kurulan ilişkilerin ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların umut verdiğini dile getirdi. KKTC'nin egemen devlet olarak kabul görmesi için ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların, gönül birliğinin ve dayanışmanın geliştirilmesi için iş insanlarının Kıbrıslı muhatapları ile yapacakları ortak çalışmaların daha verimli bir yapının ortaya çıkmasını sağlayacağını kaydetti.

“Tek çözüm adada iki devlet”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında uluslararası camiaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısının çok önemli olduğunu söyledi. Baran, “Ada’da iki devletin varlığının resmen kabul edilmesinin Kıbrıs sorununun tek çözüm şekli olduğunun dünyaya ilanıdır. 1974 Barış Harekâtı, adıyla da sabit olduğu üzere Ada’ya barış getirme konusunda Kıbrıs Türkü’nün bakış açısını ortaya koysa da, yarım asırdır devam eden müzakere süreci Kıbrıs Türkü’ne en hafif ifadesiyle izolasyondan fazlasını vermedi. Geldiğimiz noktada gerçekçi ve sürdürülebilir tek çözüm, Ada’da iki devlet modelidir.” dedi.

“Direkt uçuşların başlayacak olması kıymetli gelişme”

Baran, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, KKTC'nin oy birliğiyle "gözlemci üye" olarak kabul edilmesinin tarihi bir gelişme olduğuna ve adım adım tanınmasının yolunun açıldığına dikkat çekti. Kıbrıs Türk'ünün haklılığının dünya tarafından kabul edileceğini vurgulayan Baran, "Bunun ayak sesleri duyulmaya başladı bile. Ada'ya direkt uçuşların başlayacak olması da kıymetli bir gelişmedir” diye konuştu

“KKTC beka meselesidir”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu belirten Baran, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mavi vatanımızın başladığı yerdir, güney savunma hattımızdır. Türkiye ile Kıbrıs’ın kaderi de istikbali de birdir. Kıbrıs konusu bizim için bir kıyı siyaseti değil bir milli dava, beka meselesidir” dedi.

“Türkiye'nin güvenliği KKTC’den başlıyor”

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal de Türkiye ile KKTC arasında normal diplomatik ve ülkeler arası ilişkiler dışında derinlikli, sosyal, tarihi ve karşılıklı güven ilişkilerinin olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin güvenliğinin KKTC'den, KKTC'nin güvenliğinin de Türkiye'den başladığının altını çizen Deryal, "İki ülke arasındaki ilişkiler sadece siyasi ve güvenlik çerçevesinde kalmamalı. Sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda da en üst seviyelere çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.